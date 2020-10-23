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Катастрофа Ан-26: начальника Харьковского университета Воздушных сил отстранили от работы

Катастрофа Ан-26: начальника Харьковского университета Воздушных сил отстранили от работы
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф

До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш генерал-майора Александра Туринского отстранили от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"На данный момент продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским." - заявили в ведомстве.

Стоит также напомнить, что курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в страшной авиакатастрофе под Чугуевом, поделился своими дальнейшими планами после восстановления.

Читайте также в материале "Телеграф": Причинами крушения Ан-26 возле Чугуева стали технические неполадки, а также человеческий фактор - вице-премьер-министр Украины Олег Уруский поделился деталями расследования.

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Харьков, Самолет, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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