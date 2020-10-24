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Суббота, 24.10.2020
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Арахамия раззадорил сеть сообщением о слежке
19:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук - полиция Киева

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что за ним возможно следят, о чем он сообщил на своей странице в Facebook. 

За несколько часов после публикации сообщения, запись набрала более тысячи комментариев. 

Многие комментаторы указали на схожесть устройства с датчиком давления шин, другие отметили, что устройство оказалось слишком чистым. 

"Арка грязная, предмет идеально чистый. Хоть бы в пыли покатали для правдоподобности. Ну и датчик давления шин."

"Вовремя датчик сработал, прям экстрасенс, даже следов запылённости нет."

"В следующий раз грязью испачкай, будет правдоподобней."

"Это инвесторы отслеживают, где можно встретиться и о многомиллиардных инвестициях в Украину вопросы порешать."

Также в комментариях отметился бывший нардеп "Слуги народа" Гео Лерос. 

"ВСК (временная следственная комиссия, - ред.) нужно, срочно", - написал Лерос. 

Также свое мнение высказал и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

"Никогда не думал, что в эпоху дигитализации и государства в смартфоне еще нужно бросать трекер на авто. Телефон расскажет о своем владельце больше, чем он сам знает. Но, хорошо, что заметили. Если Зеленский возьмет под свой контроль - все быстро выяснят. Либо не выяснят, если это поставили по просьбе Зеленского", - написал Омелян.

В свою очередь Киевская городская прокуратура сообщила, что по факту обнаружения устройства открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 182 (Незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности личной жизни). 

"Сейчас следователями полиции Киева под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры N 6 устанавливаются обстоятельства этого события. По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 октября, официальный аккаунт президента Украины Владимира Зеленского в Instagram оказался недоступным для пользователей. 

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Все по теме:

Полиция, Слежка, Давид Арахамия.

Автор:

Телеграф
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