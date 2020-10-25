Сколько времени сейчас в Украине

Ночью 25 октября Украина перешла на зимнее время. Благодаря этому украинцы смогли поспать на час дольше.

Точное время в Украине:

07:25:05

Переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета Министров.

Многих украинцев интересует вопрос, когда Украина откажется от перехода на летнее/зимнее время. Все зависит от ЕС. Если там примут решение об отмене перевода часов, с целью гармонизации законодательства с ЕС, Кабмин рассмотрит соответствующие изменения в законодательстве.

Напомним, что владельцам смартфонов и ПК об этом заботиться не стоит, так как функция автоматического перевода времени реализована на большинстве устройств и операционных систем.