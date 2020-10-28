Сеть впечатлил стих о президентстве Зеленского

Результаты местных выборов, на которых партия "Слуга народа" потерпела поражение, продолжают собирать не только комментарии экспертов, но и сподвигают на творчество. Так журналист Михаил Ткач посвятил стихотворение президенту Владимиру Зеленскому и ситуации в Украине.

Свое произведение он опубликовал на странице в Facebook.

За основу журналист взял известное стихотворение Корнея Чуковского "Телефон", только у него слон просит не шоколада, а "виноватых слуг", а крокодил со слезами просил" "Мой милый, хороший, уволь Трофимова Сережу" (первый зам руководителя Офиса президента).

В стихотворении также упоминается депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, который попался на взятке, округ №208 в Черниговской области, где 25 октября на довыборах в ВР Олега Ляшко победил представитель пропрезидентской партии Анатолий Гунько и говорится о возможности потери монобольшинства.

"Круто", "шедевр", "это гениально", "браво", "талант", "топ", "шикарно" - такие похвалы от подписчиков можно увидеть под постом.

"Этот пост поставил финальную точку - из вашего юмора надо делать политические стендапы. Develop the talent, так сказать", - считает журналист Елена Граждан.

"Ждем продолжения под определенной рубрикой или хэштегом", - написал Леонид Дидович.

В Кривом Роге - родном для президента городе его партия также не получила большинство на местных выборах.