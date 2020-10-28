Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?
Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?
В Украине резко увеличилось число новых случаев коронавируса
В Украине резко увеличилось число новых случаев коронавируса
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
В Барселоне произошла громкая отставка
В Барселоне произошла громкая отставка

Сеть впечатлил стих о президентстве Зеленского

Сеть впечатлил стих о президентстве Зеленского
11:03 Сегодня Телеграф

Результаты местных выборов, на которых партия "Слуга народа" потерпела поражение, продолжают собирать не только комментарии экспертов, но и сподвигают на творчество. Так журналист Михаил Ткач посвятил стихотворение президенту Владимиру Зеленскому и ситуации в Украине. 

Свое произведение он опубликовал на странице в Facebook.

За основу журналист взял известное стихотворение Корнея Чуковского "Телефон", только у него слон просит не шоколада, а "виноватых слуг", а крокодил со слезами просил" "Мой милый, хороший,  уволь Трофимова Сережу" (первый зам руководителя Офиса президента). 

Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?

В стихотворении также упоминается депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, который попался на взятке, округ №208 в Черниговской области, где 25 октября на довыборах в ВР  Олега Ляшко победил представитель пропрезидентской партии Анатолий Гунько и говорится о возможности потери монобольшинства. 

"Круто", "шедевр", "это гениально",  "браво", "талант", "топ", "шикарно" - такие похвалы от подписчиков можно увидеть под постом. 

"Этот пост поставил финальную точку - из вашего юмора надо делать политические стендапы. Develop the talent, так сказать", - считает журналист Елена Граждан. 

"Ждем продолжения под определенной рубрикой или хэштегом", - написал Леонид Дидович. 

В Кривом Роге - родном для президента городе его партия также не получила большинство на местных выборах

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Стихи, Местные выборы, Владимир Зеленский, Михаил Ткач.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 На Филиппинах петух убил полицейского
04 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
05 Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Деньги разлетелись по дороге: под Киевом взорвали банкоматы (фото)
Деньги разлетелись по дороге: под Киевом взорвали банкоматы (фото)
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
Свесила за лапы из окна: женщина жестоко издевалась над щенком в Житомире
Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине 28 октября
Доллар и евро снова подорожали: курс валют в Украине 28 октября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь