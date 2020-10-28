Режим ЧС в Украине продлили до конца года

В связи с эпидемией коронавируса Кабинет министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года. Меры ограничения также были продлены для системы гражданской защиты по всей стране.

Об этом на заседании Кабмина 28 октября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса в Украине, КМУ еще 13 октября продлил карантин до 31 декабря 2020 года, отмечалось в пояснительной записке к проекту.

В связи с этим возникла потребность в продлении для государственной системы гражданской защиты режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря по всей Украине, говорится в документе:

Полное видео заседания Кабмина 28 октября - YouTube:

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