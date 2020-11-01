"Вступил в клуб COVID-позитивных": нардеп сообщил о своей болезни

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан сообщил о том, что заболел на COVID-19.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"+1 в клубе COVID-положительных. Оно и не странно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов", - написал он, добавив, что почти всегда пользовался маской и другими средствами индивидуальной защиты.

"Впрочем, вирус это не очень убедило", - добавил Мовчан.

О своем положительном тесте на COVID-19 сообщил также капитан сборной по волейболу и игрок итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий.

"COVID-19. Тест положительный. Все будет гуд", - написал он.

Как сообщалось ранее, число инфицированных коронавирусом в Украине почти достигло отметки в 400 тысяч.

Вместе с тем врач Киевской городской больницы поведал, что медики "зашиваются на работе, пытаясь помочь всем, кому необходимо, и с опаской смотрят в непростое будущее".