Посол Британии об освобождении Маркива: Справедливость есть

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала освобождение нацгвардейца Виталия Маркива.
Об этом она написала у себя в Твиттер.
"Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написала Симмонс.
Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротись!
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 3, 2020
Как сообщалось ранее, 3 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что Виталия Маркива освободили и он уже отправляется домой.
О решении апелляционного суда в Милане стало известно около 21:00 3 ноября, а уже буквально через пару часов после этого Маркива отпустили на свободу.