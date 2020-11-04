Посол Британии об освобождении Маркива: Справедливость есть

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс приветствовала освобождение нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом она написала у себя в Твиттер.

"Приветствую новость об оправдании украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Поздравления всем причастным к этому результату. Справедливость есть и за нее стоит бороться", - написала Симмонс.

Вітаю новину про виправдання українського нацгвардійця Віталія Марківа в Італії. Вітання всім причетним до цього результату. Справедливість є і за неї варто боротись! — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 3, 2020

Как сообщалось ранее, 3 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что Виталия Маркива освободили и он уже отправляется домой.

О решении апелляционного суда в Милане стало известно около 21:00 3 ноября, а уже буквально через пару часов после этого Маркива отпустили на свободу.