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Нардепы из партии Зеленского собрались уйти в оппозицию? В сеть попало фото переписки

Нардепы из партии Зеленского собрались уйти в оппозицию? В сеть попало фото переписки
16:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook

5 ноября, во время наблюдения за очередным заседанием Верховной Рады Украины всплыли неожиданные кадры переписки народных депутатов из партии "Слуга народа", в которых те обсуждали возможность перейти в оппозицию.

Снимок переписки опубликовал в своем Facebook фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

В переписке глава комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Крячко написал, что в случае отказа парламента голосовать за законопроект под номером 3014 у него есть "полное моральное право уходить в оппозицию".

С таким утверждением согласился еще один представитель "Слуги народа" в комитете Роман Соха.

Под номером 3014 на сайте парламента зарегистрирован законопроект "Об электронных коммуникациях", который 30 октября был внесен с правками от президента.

Стоит напомнить, что сегодня в Верховной Раде произошел не один скандальный инцидент, а именно: Руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ - Давид Арахамия внезапно выругался матом. В то же время двое народных депутатов, Гео Лерос и Александр Юрченко устроили потасовку в кулуарах Рады.

Читайте также в материале "Телеграф": 5 ноября, ВРУ приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2021 год.

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Верховная Рада, Украина, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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