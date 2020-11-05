Четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях

В связи с недавним нашумевшим скандалом вокруг Конституционного суда, судьи КСУ, которые голосовали против решения относительно отмены антикоррупционных законов, временно отказались от участия в его работе.

Об этом сообщил информированный источник, передают в НВ.

Решение об отказе приняли:

заместитель главы КСУ Сергей Головатый,

судья Олег Первомайский,

судья Виктор Колесник,

судья Василий Лемак.

По предварительной информации, во время пленарного заседания Конституционного суда 5 ноября, на котором рассматривался вопрос земельной реформы, эти судьи заявили, что их решение связано с публичным резонансом вокруг работы КСУ, в частности, с публикацией в СМИ проектов его решений.

По их мнению, обнародование такого рода документов недопустимо.

Пока не будет решен вопрос работы суда легитимным способом, эти судьи не планируют рассмотрение конкретных конституционных производств.

Стоит напомнить, что 4 ноября нардепы от "Слуги Народа" призвали уйти в отставку судей Конституционного суда, которые поддержали решение относительно электронных деклараций.

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