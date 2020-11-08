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"Коронавирус в Донецке - это в сто раз страшнее, чем где-угодно": тесты не делают, нет ни КТ, ни ИВЛ

"Коронавирус в Донецке - это в сто раз страшнее, чем где-угодно": тесты не делают, нет ни КТ, ни ИВЛ
06:06 Сегодня Телеграф

Больных COVID-19 в оккупированном Донецке не тестируют, люди вынуждены умирать без средств диагностики и лечения, рассказывает журналист Владимир Михайлов.

"Не стало отца. Коронавирус, который дал осложнение на сердце, и произошел инфаркт. Отец умирал в больнице в Донецке, хотя до последнего отказывался от госпитализации", - написал Владимир в Facebook.

"Коронавирус в Донецке - это в сто раз страшнее, чем где-угодно. Там просто не делают тесты. У отца взяли тест в последние дни жизни. Госпитализация не помогла. Сделать КТ легких... нет КТ легких в Донецке... не делают. Никому. Нету. В больницах нету ИВЛ. Ни одного, ни в одной больнице, нигде. В Донецке не купишь пульсоксиметр (прибор для измерения насыщения организма кислородом - Авт.)... нету", - пишет автор.

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Журналист Владимир Михайлов с семьей

Журналист уточняет, что в ковидных больницах Донецка родственники ежедневно получают от врачей список лекарства: "Этот список ежедневно меняется. Лекарств на несколько дней не выписывают, поскольку смертность среди пациентов очени высокая. Никто не гарантирует, что тот или другой пациент доживет до завтра. Так произошло и сегодня... сестра не получила список лекарств на сегодня".

Владимир Михайлов подчеркнул, что въехать на оккупированную территорию он не может уже шесть лет. 

Стоит отметить, что Украина не имеет фактически никакой информации о распространении коронавируса на неподконтрольных территориях. Всего в Украине зафиксировано более 450 тысяч случаев заражения COVID-19.

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Донецк, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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