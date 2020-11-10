Умерла теща Петра Порошенко

Пятый президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что мать его жены Марины Людмила Переведенцева скончалась.

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память. Дорогие наши родители, молим Бога ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале Порошенко.

Как сообщалось ранее, мать Марины Порошенко Людмила находилась в критическом состоянии из-за крайне тяжелой формы коронавируса.

В августе 2020 года умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев, а 16 июня умер отец пятого президента Алексей Порошенко.