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Умерла теща Петра Порошенко

Умерла теща Петра Порошенко
21:24 Сегодня Телеграф Фото: НВ

Пятый президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что мать его жены Марины Людмила Переведенцева скончалась. 

"Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой папа. Затем в августе - папа Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память. Дорогие наши родители, молим Бога ваш покой в Царстве Небесном, а нам пусть даст сил преодолеть невыразимую боль расставания", - говорится в сообщении, обнародованном в Телеграм-канале Порошенко. 

Как сообщалось ранее, мать Марины Порошенко Людмила находилась в критическом состоянии из-за крайне тяжелой формы коронавируса. 

В августе 2020 года умер отец Марины Порошенко Анатолий Переведенцев, а 16 июня умер отец пятого президента Алексей Порошенко

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Все по теме:

Петр Порошенко, Коронавирус, Марина Порошенко.

Автор:

Телеграф
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