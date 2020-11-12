Мендель рассказала, в каком состоянии находится Зеленский

Президент Владимир Зеленский переносит коронавирус в легкой форме и активно работает из больничной палаты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

О болезни Владимира Зеленского стало известно 9 ноября, а в четверг 12 ноября о том, что президент лечится в Феофании вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаков, рассказал советник последнего Михаил Подоляк. Причем чиновник акцентировал внимание на том, что и Зеленский, и Ермак продолжают трудиться в привычном графике.

Это подтвердила и пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая уточнила, что в "Феофанию" Зеленский перебрался во вторник, 10 ноября.

"Ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусная инфекцией. Президент и руководитель его Офиса уже провели оттуда несколько совещаний, там же вечером во вторник президент общался с канцлером Ангелой Меркель. Оба активные и имеют легкие симптомы болезни. Мы просим не манипулировать информацией", - резюмировала Мендель.

Сама пресс-секретарь - здорова, хотя в СМИ и появилась информация, что у нее коронавирус. Но Мендель позже ее опровергла.

Ранее появилась информация о том, что в столичных больницах принимают только тяжелых больных COVID-19, остальных, даже при наличии пневмонии, отправляют лечиться домой.