«Самый большой фейк»: Мендель рассказала, болела ли коронавирусом

11 ноября СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила положительный результат теста на коронавирус примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала неправдивой информацию о якобы ее положительном результате теста на коронавирус.

Об этом Юлия Мендель написала у себя на странице в Facebook.

"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный – сообщу".

Мендель отметила, что тесты на коронавирус делает регулярно.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на COVID-19. Заболел и глава его Офиса Андрей Ермак. На данный момент президент и глава ОП лечатся в "Феофании". Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОПУ Юлии Ковалив. Заразился коронавирусоми председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.