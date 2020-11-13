Настроения терпеть карантин, как это было весной, нет ни у кого, - совладелица ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева

К чему может привести ужесточение ограничений в субботу и воскресенье? Готов ли бизнес отстаивать свое право на работу? Своим мнением с «Телеграфом» поделилась совладелица Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева.

«Я как человек, который переболел коронавирусом, семья которого переболела – понимаю все риски. Но у меня позиция с колокольни бизнеса - я не понимаю, каким образом такое частичное закрытие бизнеса поможет остановить распространение ковида. При том, что в Киеве работает метро, где в час пик творится нечто невообразимое. Как обыватель, я не вижу, как карантин выходного дня может уменьшить заболеваемость. С точки зрения бизнеса - для нас всё будет даже более болезненным, чем локдаун, который случился весной», – уверяет Олеся Остафиева.

Она подчеркивает, что тогда было полное закрытие, но была и лояльность от арендодателя, от поставщиков, с коллективом было легче. Сейчас же всё в разы сложнее.

«Все понимают, что это закрытие – надолго. К тому же - мы вечернее заведение. Открываемся в 17:00. Основной наш заработок – с вечера пятницы и на протяжении выходных. Остальные дни – или в минус, или очень малый доход. При таком раскладе нам нет смысла вообще открываться, иначе будем лишь наращивать минус», – говорит совладелица бара.

В обещания правительства поддержать бизнес Олеся Остафиева не верит.

«Идите возьмите кредит, возьмите справку в Торгово-промышленную палату, - псуть арендатор не начисляет аренду… Это поддержка? – вопрошает Олеся Остафиева. – У меня масса знакомых в Европе с подобным бизнесом. Они говорят, что лучше полностью закрыться и получать дотации от государства, чем работать с ограничениями. В Германии предприятиям c менее чем 50 сотрудниками и самозанятым, которые вынуждены были приостановить работу, государство оказывает чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки. Причем в основу расчетов берту высокодоходный ноябрь 2019 года. В Чехии государство возмещает 50% арендной платы за третий квартал, а также 100% зарплаты сотрудникам во время простоя. А что у нас? Раз тебя нагнули, два нагнули… Всё лето – проверки. Мол, ребята, у нас план… А у нас? Из трех моих заведений одно не пережило карантин. Еще одно держится с трудом. Ведьма-бар «Лысая гора» лишь к концу августа погасил долги. Сентябрь-октябрь чуть подзаработали. Но этой подушки безопасности хвати лишь на пару недель».

Бизнес-вумен планирует понаблюдать в эти выходные за тем, как будут (или не будут) работать остальные участники рынка. Но, подчеркивает Олеся Остафиева, такого настроя – терпеть – как было весной, нет уже ни у кого. Ни у руководителей бизнеса, ни у сотрудников.

Известный ресторатор Дмитрий Борисов в комментарии "Телеграфу" заявил, что карантин выходного дня может попросту убить ресторанную отрасль.

Автор: Андрей Питонов