Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
В Украине начали сортовать больных коронавирусом и ложить в больницы только самых тяжелых
В Украине начали сортовать больных коронавирусом и ложить в больницы только самых тяжелых
Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
Зеленскому припомнили его слова про запрет VIP-палат для чиновников
Зеленскому припомнили его слова про запрет VIP-палат для чиновников

Настроения терпеть карантин, как это было весной, нет ни у кого, - совладелица ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева

Настроения терпеть карантин, как это было весной, нет ни у кого, - совладелица ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: facebook Ведьма-бар Лысая гора

К чему может привести ужесточение ограничений в субботу и воскресенье? Готов ли бизнес отстаивать свое право на работу? Своим мнением с «Телеграфом» поделилась совладелица Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева.

«Я как человек, который переболел коронавирусом, семья которого переболела – понимаю все риски. Но у меня позиция с колокольни бизнеса - я не понимаю, каким образом такое частичное закрытие бизнеса поможет остановить распространение ковида. При том, что в Киеве работает метро, где в час пик творится нечто невообразимое. Как обыватель, я не вижу, как карантин выходного дня может уменьшить заболеваемость. С точки зрения бизнеса - для нас всё будет даже более болезненным, чем локдаун, который случился весной», – уверяет Олеся Остафиева.

Сколько выходных будет длиться карантин в Украине и что будет с бизнесом

Она подчеркивает, что тогда было полное закрытие, но была и лояльность от арендодателя, от поставщиков, с коллективом было легче. Сейчас же всё в разы сложнее.

«Все понимают, что это закрытие – надолго. К тому же - мы вечернее заведение. Открываемся в 17:00. Основной наш заработок – с вечера пятницы и на протяжении выходных. Остальные дни – или в минус, или очень малый доход. При таком раскладе нам нет смысла вообще открываться, иначе будем лишь наращивать минус», – говорит совладелица бара.

В обещания правительства поддержать бизнес Олеся Остафиева не верит.

«Идите возьмите кредит, возьмите справку в Торгово-промышленную палату, - псуть арендатор не начисляет аренду… Это поддержка? – вопрошает Олеся Остафиева. – У меня масса знакомых в Европе с подобным бизнесом. Они говорят, что лучше полностью закрыться и получать дотации от государства, чем работать с ограничениями. В Германии предприятиям c менее чем 50 сотрудниками и самозанятым, которые вынуждены были приостановить работу, государство оказывает чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки. Причем в основу расчетов берту высокодоходный ноябрь 2019 года. В Чехии государство возмещает 50% арендной платы за третий квартал, а также 100% зарплаты сотрудникам во время простоя. А что у нас? Раз тебя нагнули, два нагнули… Всё лето – проверки. Мол, ребята, у нас план… А у нас? Из трех моих заведений одно не пережило карантин. Еще одно держится с трудом. Ведьма-бар «Лысая гора» лишь к концу августа погасил долги. Сентябрь-октябрь чуть подзаработали. Но этой подушки безопасности хвати лишь на пару недель».

Бизнес-вумен планирует понаблюдать в эти выходные за тем, как будут (или не будут) работать остальные участники рынка. Но, подчеркивает Олеся Остафиева, такого настроя – терпеть – как было весной, нет уже ни у кого. Ни у руководителей бизнеса, ни у сотрудников.

Пусть сначала заплатят: Садовый призвал срывать карантин выходного дня во Львове

Известный ресторатор Дмитрий Борисов в комментарии "Телеграфу" заявил, что карантин выходного дня может попросту убить ресторанную отрасль.

Автор: Андрей Питонов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бизнес, Карантин, Рестораны, Коронавирус, Карантин выходного дня, Ведьма-бар, Олеся Остафиева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
02 В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана
03 Больной COVID-19 Зеленский записал видеообращение из Феофании
04 Россия может развернуть ядерное оружие на оккупированном полуострове - Украина в ООН
05 Пашинян оправдался за капитуляцию Армении в Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евро и доллар дорожают: курс валют на 13 ноября
Евро и доллар дорожают: курс валют на 13 ноября
На выходных в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и заморозки
На выходных в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и заморозки
Простор для коррупции: известный ресторатор раскритиковал карантин выходного дня
Простор для коррупции: известный ресторатор раскритиковал карантин выходного дня
Илон Маск сдал сразу 4 теста на COVID: результаты его удивили
Илон Маск сдал сразу 4 теста на COVID: результаты его удивили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь