Все это больше искупление: экс-нардеп рассказал "секрет" спортивных достижений

Занятия спортом никогда не начинают делаться в кайф и непринужденно.

Об этом заявил бывший народный депутат Украины Виталий Чепинога.

"А в 5 утра садиться на целый час за гребной тренажер и неистово грести в никуда по паркету ... Посреди Киева, в субботу, поздней осенью, в карантин выходного дня. Есть в этом какая-то тайна большого и необъятного Абсурда, достойного, если не уважения, то хотя бы удивления", - пишет он.

По его словам, эти действия больше напоминают искупление, покаяние, смирение.

В конце экс-нардеп вспомнил строки из "Кавказа" Тараса Шевченко: "В начале Прометея там орел наказывает".