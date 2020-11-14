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Все это больше искупление: экс-нардеп рассказал "секрет" спортивных достижений

Все это больше искупление: экс-нардеп рассказал "секрет" спортивных достижений
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Занятия спортом никогда не начинают делаться в кайф и непринужденно.

Об этом заявил бывший народный депутат Украины Виталий Чепинога.

"А в 5 утра садиться на целый час за гребной тренажер и неистово грести в никуда по паркету ... Посреди Киева, в субботу, поздней осенью, в карантин выходного дня. Есть в этом какая-то тайна большого и необъятного Абсурда, достойного, если не уважения, то хотя бы удивления", - пишет он.

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По его словам, эти действия больше напоминают искупление, покаяние, смирение.

В конце экс-нардеп вспомнил строки из "Кавказа" Тараса Шевченко:  "В начале Прометея там орел наказывает".

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Верховная Рада, Виталий Чепинога.

Автор:

Телеграф
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