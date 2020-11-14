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Коронавирус 14 ноября побил рекорды в семи областях Украины

Коронавирус 14 ноября побил рекорды в семи областях Украины
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В субботу, 14 ноября, COVID-19 установил новые антирекорды по количеству новых заражений и летальных случаев, не только по Украине в целом, но и 9 областях в частности.

Об этом говорится в сводке СНБО.

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побили 5 областей Украины:

  • Одесская  (758 после 628 сутками ранее)

  • Тернопольская (318 после 214)

  • Донецкая (607 после 547)

  • Черкасская (642 после 350)

  • Луганская (140 после 118)

Еще две области побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:

  • Житомирская (16 после 10)

  • Запорожская ( 12 после 9)

Две области повторили предыдущий рекорд смертности: Ровенская (8), Ивано-Франковская (7).

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Напомним, украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила испытания препарата Биовен (иммуноглобулин), который поможет снизить смертность от COVID-19 в четыре раза.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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