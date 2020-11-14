Коронавирус 14 ноября побил рекорды в семи областях Украины

В субботу, 14 ноября, COVID-19 установил новые антирекорды по количеству новых заражений и летальных случаев, не только по Украине в целом, но и 9 областях в частности.

Об этом говорится в сводке СНБО.

За последние 10 дней рекорд количества новых зараженных за сутки побили 5 областей Украины:

Одесская (758 после 628 сутками ранее)

Тернопольская (318 после 214)

Донецкая (607 после 547)

Черкасская (642 после 350)

Луганская (140 после 118)

Еще две области побили свои рекорды смертности за последние 10 дней:

Житомирская (16 после 10)

Запорожская ( 12 после 9)

Две области повторили предыдущий рекорд смертности: Ровенская (8), Ивано-Франковская (7).

Напомним, украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила испытания препарата Биовен (иммуноглобулин), который поможет снизить смертность от COVID-19 в четыре раза.