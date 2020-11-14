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Появилось видео, как оформляют первых нарушителей карантина выходного дня в центре Киева

Появилось видео, как оформляют первых нарушителей карантина выходного дня в центре Киева
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф

С субботы, 14 ноября, в Украине вступает в силу внедренный Кабинетом министров Украины карантин выходного дня. Но придерживаться ограничительных мер решили не все.

Столичные правоохранители обнаружили, что в первый день карантина выходного дня, на Площади Льва Толстого работало одно из заведений общепита, что запрещено новыми мерами.

Посетителей и работников кафе задержали. Видео ареста обнародовали в Telegram-канале Сегодня.

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Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что что любые попытки местных властей "отменить выходные", чтобы обойти ужесточения, не приведут к успеху.

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Все по теме:

Киев, Карантин, Коронавирус, Площадь Льва Толстого, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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