Появилось видео, как оформляют первых нарушителей карантина выходного дня в центре Киева

С субботы, 14 ноября, в Украине вступает в силу внедренный Кабинетом министров Украины карантин выходного дня. Но придерживаться ограничительных мер решили не все.

Столичные правоохранители обнаружили, что в первый день карантина выходного дня, на Площади Льва Толстого работало одно из заведений общепита, что запрещено новыми мерами.

Посетителей и работников кафе задержали. Видео ареста обнародовали в Telegram-канале Сегодня.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что что любые попытки местных властей "отменить выходные", чтобы обойти ужесточения, не приведут к успеху.