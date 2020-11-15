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"Это московиты переоделись?" Русскоязычный клип украинских курсантов разгневал сеть

"Это московиты переоделись?" Русскоязычный клип украинских курсантов разгневал сеть
02:16 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Пока в Украине уже седьмой год идет война, в сети появляются нелепые видео, в которых будущие воины показывают свою незрелость и неуважительное отношение к военной форме.

Так, на странице в Инстаграме "Курсанти в України" появился клип, который был снят молодыми людьми в одном из учебных заведений МВД Украины. В ролике показано отношение курсантов к парко-хозяйственному дню (день, когда наводят порядок на закрепленных территориях, помещениях - ред.), под песню Монатика на русском языке. 

"Как же я давно, этот наряд ждал", - таким образом подписано видео.

В свою очередь один из пользователей Twitter для показательного примера выложил ролик на своей странице и предложил поделиться мнениями среди остальных касательно данного "произведения". Добавим, что практически все оставили крайне негативные отзывы под видео.

Напомним, что 25 сентября этого года произошла трагедия - в мирном небе самолет Ан-26 с молодыми курсантами Харьковского университета потерпел крушение, в результате которого погибло 26 человек. Выжил только один парень.

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Все по теме:

Украина, МВД, Клипы, Курсанты.

Автор:

Телеграф
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