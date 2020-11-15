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Второй тур местных выборов: появились данные о явке
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Второй тур местных выборов: появились данные о явке

Второй тур местных выборов: появились данные о явке
15:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине проходит второй тур местных выборов в семи городах. По предварительным данным, явка по сравнению с первым туром выборов меньше.

Об этом рассказали представители гражданской сети ОПОРА.

"По состоянию на 12:00 явка в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском, Краматорске и Украинцы Киевской области, где сегодня проходит повторное голосование на выборах главы общины, составила 8,6", - говорится в сообщении.

 

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Они отметили, что 25 октября в аналогичное время явка была 13,5%.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 явка составила почти 11%.

Луцк - 10,59%

Краматорск - 13,00%

Украинка - 15,38%

Одесса - 11,68%

Сумы - 6,92%

Херсон - 14,28%

Камянец-Подольский - 9,32%.

В ЦИК уточнили, что это неофициальные сведения, полученные от территориальных избиркомов.

 

Напомним, наблюдатели от гражданской сети ОПОРА заметили большое количество нарушений во время избирательного процесса в Одессе, Луцке, Каменце-Подольском и Украинке.

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Все по теме:

Украина, Выборы, Карантин, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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