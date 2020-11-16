Зима надвигается: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Хоть в Украине в ближайшие дни и будет сохраняться облачная погода в большинстве регионов, местами могут пройти дожди и снег. Так, на 16 - 17 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передают в Фейсбуке ГСЧС Украины.

Днем 16 ноября, а также на протяжении суток 17 ноября в восточных областях Украины, в связи с снижением температурных показателей ожидается гололед на дорогах. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Стоит напомнить, что ранее 14 ноября в Киевской области заметили первые снежные осадки.

Позднее 15 ноября, в Харькове посреди месяца внезапно выпал снег.

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