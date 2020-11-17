Нардеп Рабинович поделился "личным методом" лечения Covid-19

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" народный депутат Вадим Рабинович заболел коронавирусом.

О болезни политик заявил 15 ноября.

Сегодня, 17 ноября политик написал о своем состоянии здоровья и лечении.

"Болею третий день. Пью витамин Д, витамин С, цинк и (!) рыбий жир. Много стараюсь пить...", - написал у себя на странице Вадим Рабинович.

Он призвал, всех кто ещё сомневается в существовании коронавируса "очнутся". Очень важно не паниковать, нервы только ухудшают ситуацию.

Политик поделился "личным методом" лечения - смотреть старые кинокомедии.

"Улыбка лечит все!", - подытожил Вадим Рабинович.

Кроме того, пока что неизвестно, где проходит лечение Вадим Рабинович – дома на самоизоляции или в больнице.

Отметим, за время пандемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов. В секретариате парламента активных больных в настоящий момент 14 человек.



У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 11 ноября подтвердили диагноз COVID-19. Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук тоже заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.