COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине

В Украине эпидемия коронавируса "только разгоняется", а пик должен наступить в январе или феврале 2021 года.

Об этом рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий в интервью "Обозревателю".

Жиравецкий предположил, что после зимы темпы распространения болезни начнут замедляться, однако он предупредил, что если эпидемия пойдет по сценарию испанского гриппа, то Украину ждет и третья волна. Впрочем, она будет более легкая.

"Трудно сказать, сколько больных станут выявлять в пик. Сложный прогноз", - отметил врач, добавив, что даже нынешнюю статистику можно умножать на 5.

По его оценкам, в Украине уже есть около 32 тысяч больных в сутки, ведь "даже не каждый десятый" попадает в стационар.

"После второй волны будет пауза, а потом – еще третья волна, скорее всего", - отметил Жиравецкий, добавив, что тогда переболеет около 20% населения.

Отметим, что, согласно отчету Киевской школы экономики, пик эпидемии ждет Украину в декабре 2020 года.

Как сообщалось ранее, с 21 ноября украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок.