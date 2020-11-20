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COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине

COVID-19 только разгоняется: врач дал прогноз по эпидемии в Украине
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине эпидемия коронавируса "только разгоняется", а пик должен наступить в январе или феврале 2021 года. 

Об этом рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий в интервью "Обозревателю".

Жиравецкий предположил, что после зимы темпы распространения болезни начнут замедляться, однако он предупредил, что если эпидемия пойдет по сценарию испанского гриппа, то Украину ждет и третья волна. Впрочем, она будет более легкая. 

"Трудно сказать, сколько больных станут выявлять в пик. Сложный прогноз", - отметил врач, добавив, что даже нынешнюю статистику можно умножать на 5. 

По его оценкам, в Украине уже есть около 32 тысяч больных в сутки, ведь "даже не каждый десятый" попадает в стационар. 

"После второй волны будет пауза, а потом – еще третья волна, скорее всего", - отметил Жиравецкий, добавив, что тогда переболеет около 20% населения. 

Отметим, что, согласно отчету Киевской школы экономики, пик эпидемии ждет Украину в декабре 2020 года

Как сообщалось ранее, с 21 ноября украинцев начнут штрафовать за отсутствие масок

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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