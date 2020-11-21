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Украинцы без выслуги лет останутся без выплат

Украинцы без выслуги лет останутся без выплат
14:53 Сегодня Телеграф

В следующем году в правительстве планируют прекратить выплачивать пенсии тем, кто недобрал определенное количество лет работы. 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый стаж, не смогут получать специальную социальную выплату, доступную им сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина.

Документ был принят еще в 2017.

Правом на социальную пенсию обладают те, кому не хватает стажа, однако касается это не всех.

"Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет – до 65 лет", - сказано в сообщении.

Социальная пенсия на данный момент составляет 1712 грн и предназначена для того, чтобы компенсировать разницу между доходами, которые имеются и прожиточным минимумом для нетрудоспособных. Если бюджет украинца не покрывает эту сумму, то разницу компенсирует государство, если же заработка вообще нет - будет выплачено 1712 грн.

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Социальную пенсию не будут платить тем гражданам, у которых нет заработка или он не покрывает выше указанную сумму, однако имеет второй автомобиль или мотоцикл, если площадь жилья больше, нежели 21 квадратный метр на человека плюс 10,5 на семью.

Напомним, в правительстве планируют внедрить в Украине накопительную пенсионную систему для граждан с 35 лет.

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Все по теме:

Социальные выплаты, Пенсии, Выплаты, Стаж, Песионеры.

Автор:

Телеграф
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