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Люди меняются? Какими еще работами отличился автор нового герба Украины

Люди меняются? Какими еще работами отличился автор нового герба Украины
11:39 Сегодня Телеграф

Госагентсво Украины по вопросам искусств и художественного образования провело конкурс на лучший эскиз большого Государственного герба Украины, чем вызвало большой резонанс в сети.

Оказалось, что автор победившего эскиза, Алексей Кохан,"выделяется не впервые".

Старые работы художника показал активист Сергей Стерненко и поделился ими в своем Telegram-канале

"Автор этих ватных совковых "шедевров" - Алексей Кохан. И да, именно он является автором проекта нового «большого герба Украины», отобрал наш Кабмин. Бывает же такое", - написал он.

Скандал вокруг нового герба Украины продолжают обсуждать в сети: появились креативные фотожабы

Стоит заметить, что эти иллюстрации были созданы еще во времена СССР.

В комментариях поднялось обсуждение. Многие стали осуждать иллюстратора: "Урод", "Позор да и только...", "Извечная проблема артиста-приспособленца".

Но нашлись и сторонники Кохана: "Тогда такое время было. Ты или прославлял хоть частично партию, или оставался в закоулкам истории. А еще идеологическая сторона и отсутствие информации делали из любого коммуниста".

У нас уже есть идеальный герб, а заплатить за «индонезийскую бижутерию» власть может из своего кармана, - историк

Один из комментатор отметил, что после начала агрессии РФ против Украины тематика изменилась, показав одну из последних работ художника.

 

Стоит отметить также, что Алексей Кохан является одним из соавторов малого герба Украины.

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Все по теме:

Украина, Герб, Сергей Стерненко, Большой Государственный герб, Алексей Кохан.

Автор:

Телеграф
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