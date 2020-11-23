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Лучшие подарки своими руками на День матери 2020

Лучшие подарки своими руками на День матери 2020
04:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Несмотря на то, что в Украине этот праздник отмечают весной, это не значит, что лишним будет поздравить любимую маму и 29 ноября (это как раз последнее воскресенье ноября).

«Телеграф» уже подготовил для Вас «помощь» и собрал нежные поздравления с Днем матери в прозе, картинках и стихах. А также милые поздравления на украинском языке.

Если Вы хотите отметить этот праздник еще и подарком для мамы, то подумайте над такими вариантами:

Самый простой и милый способ поздравить маму – это сделать что-то своими руками. Открытка, букет цветов, подставка под иголки – идей для такого презента очень много. Если Вы не можете ничего придумать, вот Вам несколько подсказок.

Также очень трогательным подарком будет альбом из фотографий, а если он еще и своими руками сделан, то выйдет еще более приятней.

Любительницам аксессуаров можно присмотреть ожерелья, серьги, браслеты и кольца. Если ваша мама любит делать прически, то различные заколки также будут хорошим подарком. Такой подарок тоже можно сделать своими руками. 

Сейчас очень популярными есть "вкусные" букеты. В принципе они также не очень сложно сделать самому. Все что нужно, это материалы и немного терпения.

В общем, разогнаться идеям есть где. Просто подумайте о своей маме и идея для подарка придет сама.

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Все по теме:

Подарки, День матери.

Автор:

Телеграф
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