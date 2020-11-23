Рекорды коронавируса обновили в двух областях Украины

По состоянию на утро 23 ноября в Украине продолжает распространяться COVID-19. А тем временем две области поставили новые коронавирусные-рекорды.

Об этом сообщает статистика СНБО.

Таким образом за последние 10 дней рекорды поставили: житомирская и тернопольская области.

В житомирской области рекорд по количеству новых случаев коронавируса - 812, прошлый рекорд был 15 ноября - 628.

Статистика заражаемости в Житомирской области за последние 10 дней:

А вот в Тернопольской области наблюдается рекорд по смертности - 7 человек, прошлый рекорд составил 6 человек, 19 ноября.

Статистика смертности в Тернопольской области за последние 10 дней:

Стоит напомнить, что 22 ноября в Украине ни одна область не поставила нового коронавирусного-рекорда.

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