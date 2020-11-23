В топ-чиновника полиции выстрелили из электрошокера

Начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков объяснил принцип работы нового "оружия" в арсенале правоохранителей. В ходе испытаний ему в спину выстрелили из электрошокера Taser Х2.

Соответствующие кадры размещены в Youtube-канале Патрульной полиции.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя с минимальным риском причинить вред ему или полицейскому", - сказал Жуков.

Для демонстрации работы устройства, он испытал устройство на себе, позволив инструкторам выстрелить себе в спину.

"Это было весьма неприятно, но я цел и здоров. Мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Сейчас я ощущаю себя, как после изнурительной тренировки и точно не готов вступать в драку", - поделился ощущениями Жуков.

В свою очередь, блогер Антон Ходза поинтересовался, будут ли человека поддерживать за руки на улице, пока в него стреляют из "тейзера".

"Правильно ли я понимаю, что на улицах будет такая же схема: один коп стреляет из тейзера, двое других придерживают жертву под руки, чтобы человек случайно не разбил морду об асфальт или головой не ударился об острый угол?", - написал он.

Как сообщалось ранее, украинские военные провели учения с солдатами НАТО, а в сети поделились зрелищными фото.