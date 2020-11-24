В Украине вновь более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 24 ноября в стране за сутки уже подтвердили 12 287 новых случаев заболевания.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев Сейчас.

Таким образом, за прошедшие сутки:

новых случаев 12 287,

выздоровели 8 298 человек,

умерло 188 пациентов.

В то же время с начала пандемии в Украине зафиксировали:

647 976 случаев заражения,

11 263 летальных исходов,

299 358 пациентов вылечилось.

В столице Украины, городе Киев за прошедшие 24 часа зафиксировали 1 422 новых случая коронавируса, в Киевской области - 1 089 случаев.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак, 23 ноября вылечились от COVID-19.

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