В Украине вновь более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, на утро 24 ноября в стране за сутки уже подтвердили 12 287 новых случаев заболевания.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Киев Сейчас.
Таким образом, за прошедшие сутки:
В то же время с начала пандемии в Украине зафиксировали:
В столице Украины, городе Киев за прошедшие 24 часа зафиксировали 1 422 новых случая коронавируса, в Киевской области - 1 089 случаев.
Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Офиса президента Андрей Ермак, 23 ноября вылечились от COVID-19.
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