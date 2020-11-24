В Украине поставили первый хороший рекорд коронавируса за сутки

По состоянию на утро вторника, 24 ноября продолжает распространяться коварный COVID-19. В то же время за прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекорд в 8 298 человек, по количеству выздоровевших.

Об этом сообщают данные статистики СНБО.

Таким образом с нача пандемии в Украине выздоровело 299 358 человек,

Отметим, что за последние 10 дней прошлым рекордом по количеству выздоровевших за сутки было (8 096 человек), теперь же этот показатель возрос на 202 человека.

Стоит напомнить, что ранее 23 ноября, украинский президент Владимир Зеленский, вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, получили негативные тесты на коронавирус.

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