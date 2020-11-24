Скачать
Вторник, 24.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса
Локдаун может спасти Украину, но при одном условии - Сергей Фурса
В Украине вновь более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В Украине вновь более 12 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 24 ноября

В Украине поставили первый хороший рекорд коронавируса за сутки

В Украине поставили первый хороший рекорд коронавируса за сутки
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

По состоянию на утро вторника, 24 ноября продолжает распространяться коварный COVID-19. В то же время за прошедшие сутки в Украине зафиксирован рекорд в 8 298 человек, по количеству выздоровевших.

Об этом сообщают данные статистики СНБО.

Таким образом с нача пандемии в Украине выздоровело 299 358 человек, 

статистика

Отметим, что за последние 10 дней прошлым рекордом по количеству выздоровевших за сутки было (8 096 человек), теперь же этот показатель возрос на 202 человека.

вздоровел

Стоит напомнить, что ранее 23 ноября, украинский президент Владимир Зеленский, вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, получили негативные тесты на коронавирус.

Читайте также в материале "Телеграфа": Помогут ли действительно вакцины Pfizer и Moderna от коронавируса COVID-19? - исследование ученых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За час сатурация "поднялась" с 88 до 97: Гарик Корогодский вспомнил об интересном моменте во время лечения от коронавируса
02 Горбулин рассказал, как Украине победить в войне с Россией
03 Без маски, но с рукопожатием: первое фото победившего COVID Зеленского вызвало массу вопросов
04 Какой праздник 24 ноября: народные приметы и запреты
05 Абрамович не сел рядом с Ахметовым (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Влетели друг в друга на скорости и разбились вдребезги: момент аварии у метро в центре Киева на видео
Влетели друг в друга на скорости и разбились вдребезги: момент аварии у метро в центре Киева на видео
Как красиво! Вечерние фотографии Ужгорода с воздуха вызвали восторг в сети
Как красиво! Вечерние фотографии Ужгорода с воздуха вызвали восторг в сети
COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть
COVID - жестокая болезнь, ее врагу не пожелаешь: рассказ американской медсестры покорил сеть
График выходных на новогодние праздники в Украине
График выходных на новогодние праздники в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь