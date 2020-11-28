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Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство
Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство

Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство

Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство
09:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович, критикующий политику президента России Владимира Путина, оформляет израильское гражданство и возможно собирается уехать за границу.

Об Израиле он высказался на своей странице в Фейсбук 27 ноября.

По словам Шендеровича, в юности у него было критическое отношение к Израилю как к стране, собранной по этническому и религиозному принципу.

Сам он считает, что группирование людей по национальному признаку - неприемлемо. В Израиле живут десятки его знакомых, друзей и родных, и сам писатель называет эту страну своим домом.

"А про мое отношение к Российскому государству (не путать с родиной) я все давно сказал, и повторяться не буду", - подытожил Шендерович.

В комментариях многие предположили, что Шендерович собирается бежать из России из-за давления со стороны власти, однако сам он эти слухи не комментирует.

Виктор Шендерович родился в Москве в 1958 году, он журналист, писатель, публицист, ведущий, сатирик, пишет для "The New Times" и имеет много наград за свои профессиональные достижения.

Уже много лет он последовательно критикует политику Владимира Путина. утверждал, что президент России работал на "Тамбовскую ОПГ", в 2014 году открыто осудил агрессию Кремля против Украины и требовал вывести войска из Крыма и Донбасса.

За оппозиционные взгляды на Шендеровича многие годы оказывается давление со стороны СК России и были случаи нападений, связанных с его писательской деятельностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как критиковал Путина знаменитый сатирик Михаил Жванецкий.

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Все по теме:

Россия, Израиль, Владимир Путин, Гражданство, Критика, Виктор Шендерович.

Автор:

Телеграф
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