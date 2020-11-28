Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович, критикующий политику президента России Владимира Путина, оформляет израильское гражданство и возможно собирается уехать за границу.

Об Израиле он высказался на своей странице в Фейсбук 27 ноября.

По словам Шендеровича, в юности у него было критическое отношение к Израилю как к стране, собранной по этническому и религиозному принципу.

Сам он считает, что группирование людей по национальному признаку - неприемлемо. В Израиле живут десятки его знакомых, друзей и родных, и сам писатель называет эту страну своим домом.

"А про мое отношение к Российскому государству (не путать с родиной) я все давно сказал, и повторяться не буду", - подытожил Шендерович.

В комментариях многие предположили, что Шендерович собирается бежать из России из-за давления со стороны власти, однако сам он эти слухи не комментирует.

Виктор Шендерович родился в Москве в 1958 году, он журналист, писатель, публицист, ведущий, сатирик, пишет для "The New Times" и имеет много наград за свои профессиональные достижения.

Уже много лет он последовательно критикует политику Владимира Путина. утверждал, что президент России работал на "Тамбовскую ОПГ", в 2014 году открыто осудил агрессию Кремля против Украины и требовал вывести войска из Крыма и Донбасса.

За оппозиционные взгляды на Шендеровича многие годы оказывается давление со стороны СК России и были случаи нападений, связанных с его писательской деятельностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как критиковал Путина знаменитый сатирик Михаил Жванецкий.