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Какой праздник 30 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии.

Григорий родился в языческой семье. Позже принял христианство и стал вести благочестивую жизнь. Потом отправился в пустыню, где хотел жить в уединении до конца своих дней, но стал епископом Неокесарии и совершил много праведных дел, прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

Обычно 30 ноября уже выпадал снег, а потому, на Руси были распространены народные гуляния, в которых принимали участие взрослые и дети.

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Что запрещено делать 30 ноября

  • Запрещено мерить чужое кольцо, иначе будете несчастны в браке.

  • В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

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Народные приметы 30 ноября

  • Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.

  • Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.

  • Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.

  • Родившиеся 30 ноября редко бывают счастливы. Им дана способность бороться со злом. Носить им следует агат.

Ранее сообщалось, что 30 ноября произойдет лунное затмение и полнолуние. Что категорически запрещено делать в этот день - читайте здесь.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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