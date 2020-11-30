Какой праздник 30 ноября: народные приметы и запреты

В церкви 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца, который, согласно историческим данным, жил примерно в III веке на территории Малой Азии.

Григорий родился в языческой семье. Позже принял христианство и стал вести благочестивую жизнь. Потом отправился в пустыню, где хотел жить в уединении до конца своих дней, но стал епископом Неокесарии и совершил много праведных дел, прославился чудесами, посредством которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.

Обычно 30 ноября уже выпадал снег, а потому, на Руси были распространены народные гуляния, в которых принимали участие взрослые и дети.

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Что запрещено делать 30 ноября

Запрещено мерить чужое кольцо, иначе будете несчастны в браке.

В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

Народные приметы 30 ноября

Хорошая погода 30 ноября предвещает несуровую зиму, и наоборот.

Если на Григория Зимоуказателя стоит пасмурная погода, то зимой будет мало солнца.

Если на Григория мороз ударил, то скоро грянут холода.

Родившиеся 30 ноября редко бывают счастливы. Им дана способность бороться со злом. Носить им следует агат.

Ранее сообщалось, что 30 ноября произойдет лунное затмение и полнолуние. Что категорически запрещено делать в этот день - читайте здесь.