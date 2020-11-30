Украина готовится к локдауну: озвучены два возможных сценария

В связи с пандемией коронавируса в Украине власти решили ввести локдаун в декабре. Таким образом в Офисе президента назвали сразу две вероятные даты.

Об этом сообщил информатор, который присутствовал на недавнем заседании правительства, передают в Фейсбуке "Типичного Киева".

Отмечается, что наиболее вероятный вариант, это ввести локдаун со следующего понедельника и до католического Рождества. Такой вариант предполагает отмену карантина в неделю перед Новым Годом, чтобы дать поработать ресторанам, "отгулять всем Новый Год и не забирать у людей последнее - праздничное настроение". Этот вариант предполагает повторное "закрытие" с 02.01 до 14.01.

В то время как второй вариант предлагает, закрытие на три недели с 02.01, в период традиционного снижения деловой активности. Данный вариант кажется более легким с точки зрения экономических последствий, но против него выступают в Министерстве здравоохранения Украины утверждая, что "3-х недель падения в свободном полете у украинских больниц нет".

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