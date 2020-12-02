Встретимся по ту сторону кислородной маски: врач рассказал о поездке с антимасочниками в электричке

Из-за коронавируса в Украине власти планируют усилить карантинные меры. В то же время находятся и те, кто даже элементарным мерам следовать не может.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко в своем Фейсбуке.

По его словам, среди украинцев есть две крайности: они либо при температуре 37.5 и сатурации 98% размахивают КТ с "матовым стеклом" и угрожают позвонить и пожаловаться на горячую линию, если не госпитализируют, либо же две недели сидят дома, и думают что "само пройдет", после чего поступают в больницу с сатурацией 35%.

Анестезиолог также рассказал, как ехал в электричке с "антимасочниками".

Сперва он попросил надеть маску женщину, которая сидела напротив него и громко сморкалась, на что та адекватно отреагировала и одела маску.

В то же время женщина 60 лет наблюдая за всем этим предложила девушке пересесть "если он (врач) так боится".

Наш рассказчик в свою очередь с удивлением ответил: "Причем здесь боюсь? Да это просто нормально. Маска не меня защищает, а вас от меня. Вы же потом умирать будете, не я!". На что услышал "пф", - от "бессмертной женщины".

В это время в вагоне электрички в маске находилось около 10 человек максимум.

"Да, маски вредят", - включается в диалог подбуханный мужик, - "я вот смотрел". "Надо содой полоскать".

"Хотелось мужика поколотить. Я в этот момент искренне его ненавидел", - рассказал медик.

После чего он услышал диалог людей сзади: "электрички походу отменят, локдаун, шоб он так его и так...", "да, задолбали эти власти, смерти нашей хотят".

"А маски не пробовали одевать? Ведь те, кто потом будет кричать об отмене электричек, сегодня маски не носят", - так комментирует данный разговор Иван Черненко. С его слов в их отделении медики дежурят по 11-15 дежурств в месяц, по несколько суток подряд, так почему тогда обычные люде не могут даже маску одеть.