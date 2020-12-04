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Какой праздник 4 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 4 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу, 4 декабря, православная церковь празднует великий двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Родители Девы Марии, святой Иоаким и святая Анна, дали обет посвятить свою дочь богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками, изучала Священное Писание, а все свое свободное время проводила в молитвах. По преданию, Марии являлись ангелы, которые беседовали с ней и давали ей пищу. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по истечении этого возраста ей в мужья был выбран благочестивый вдовец Иосиф.

Со временем праздник "Введение пресвятой Богородицы в храм" стал называться Введением. Причем, ассоциировали его не только с личностью Богоматери, но и с образом зимы, которая на Введение также вступала в свои права.

С этого дня начинались зимние торги - Введенские ярмарки. Главным товаром на них традиционно были сани.

Дата еще под вопросом: в Раде озвучили условие введения локдауна

Что запрещено делать 4 декабря

  • Нельзя заниматься тяжелым, физическим трудом.

  • 4 декабря не сквернословят и гонят от себя дурные мысли.

Народные приметы 4 декабря

  • Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он, напротив, задержится до весны.

  • Морозный день предвещает холодную и снежную зиму, а также жаркое лето.

  • Ясная погода предсказывает неурожай, и наоборот.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 4 декабря, украинцев ожидает сухая погода.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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