Украинцы могут бесплатно получить бесплатную психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать

В связи с пандемией коронавируса в Украине запустили онлайн-платформу для получения квалифицированной психологической помощи.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

Из-за новых рекордов коронавируса, а также тревожных новостей в предновогоднее время множество людей могут почувствовать себя подавленными и беззащитными.

Онлайн-платформа под названием "Расскажи мне" создана специально, чтобы нуждающихся украинцев могли поддержать, выслушать и дать совет.

Для того, чтобы получить бесплатную психологическую помощь, нужно:

перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой",

заполнить анкету с контактными данными,

кратко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

Стоит напомнить, что за прошедшие сутки аж в 15 регионах страны зафиксировали локальные рекорды по коронавирусу.