Украинцы могут бесплатно получить бесплатную психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать

В связи с пандемией коронавируса в Украине запустили онлайн-платформу для получения квалифицированной психологической помощи.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
Из-за новых рекордов коронавируса, а также тревожных новостей в предновогоднее время множество людей могут почувствовать себя подавленными и беззащитными.
Онлайн-платформа под названием "Расскажи мне" создана специально, чтобы нуждающихся украинцев могли поддержать, выслушать и дать совет.
Для того, чтобы получить бесплатную психологическую помощь, нужно:
Стоит напомнить, что за прошедшие сутки аж в 15 регионах страны зафиксировали локальные рекорды по коронавирусу.