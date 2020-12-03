Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком

Известный врач Евгений Комаровский детально объяснил, почему крайне необходимо спать на животе при тяжелых случаях заражения коронавирусом и поделился советом в этом случае для обладателей большого живота.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен и это улучшает состояние человека. Причем значительно", - объяснил врач, почему больные коронавирусом в тяжелых формах нуждаются именно в этой позе для отдыха и сна.

Кроме того, для больных из этой категории, у кого имеется так называемый "пивной" живот и кому довольно сложно лежать в этой позе, Комаровский предложил следующее: "Все пружинные ортопедические матрасы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину или даже все, можно просто повынимать".

Ранее "Телеграф" сообщал, как проверить, больны ли Вы коронавирусом в домашних условиях по методу доктора Комаровского.

Также Комаровский рассказал, может ли переболевший COVID-19 быть разносчиком вируса.