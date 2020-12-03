Скачать
Четверг, 03.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
Кернес возвращается? В Харькове рассказали о сроках приезда мэра в город
"Я за него рад": Венедиктов рассказал о «третьей» дочери Путина и ее матери
"Я за него рад": Венедиктов рассказал о «третьей» дочери Путина и ее матери
Заря обыграла Лестер, но прекратила борьбу в Лиге Европы (видео)
Заря обыграла Лестер, но прекратила борьбу в Лиге Европы (видео)

Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком

Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком
Обновлено 21:33 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Известный врач Евгений Комаровский детально объяснил, почему крайне необходимо спать на животе при тяжелых случаях заражения коронавирусом и поделился советом в этом случае для обладателей большого живота.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Вирус поражает задние отделы легких и когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен и это улучшает состояние человека. Причем значительно", - объяснил врач, почему больные коронавирусом в тяжелых формах нуждаются именно в этой позе для отдыха и сна.

Кроме того, для больных из этой категории, у кого имеется так называемый "пивной" живот и кому довольно сложно лежать в этой позе, Комаровский предложил следующее: "Все пружинные ортопедические матрасы, как правило, на змейке. Эту змейку можно открыть и на уровне живота каждую вторую пружину или даже все, можно просто повынимать".

Ранее "Телеграф" сообщал, как проверить, больны ли Вы коронавирусом в домашних условиях по методу доктора Комаровского.

Также Комаровский рассказал, может ли переболевший COVID-19 быть разносчиком вируса.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Видео, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крики слышали с самого утра: соседи о роковом скандале между блогером Reeflay и его подругой
02 Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
03 Экспертиза установила точную причину смерти девушки в прямом эфире Reeflay
04 В Венгрии заговорили о «гражданской войне» в Закарпатье
05 "Спасибо, король": кому из игроков "Динамо" отдал свою футболку Роналду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Украинцы могут бесплатно получить психологическую помощь из-за коронавируса: как это сделать
Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала
Считающая себя ведьмой блогер Алена Лоран «прокляла» полицейскую: детали скандала
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Будут кровавые провокации: озвучен тревожный прогноз по новому скандалу между Украиной и Венгрией
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь