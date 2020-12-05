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В областях Украины за сутки больше хороших рекордов коронавируса, чем плохих

В областях Украины за сутки больше хороших рекордов коронавируса, чем плохих
12:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. За прошедшие сутки прирост новых случаев немного снизился, до 13 825, однако в некоторых регионах зафиксировали локальные рекорды по COVID-19.

Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.

За последние 10 дней свои рекорды новых случаев побили: Киевская (995 новых случаев после 994) и Луганская (184 после 143) области.

Региональные рекорды смертей:

  • Донецкая область (22 после 21);

  • Николаевская область (11 после 8);

  • Черновицкая область (8 после 7).

Но есть и хорошие новости. Ряд украинских областей демонстрирует хорошую тенденцию по преодолению COVID-19.

Максимальное число выздоровевших в регионе за последние 10 дней зафиксировали:

  • Сумская область (1 463 после 1 229);

  • Николаевская область (1 352 после 909);

  • Полтавская область (1 026 после 988);

  • Львовская область (926 после 923);

  • Киевская область (846 после 750);

  • Тернопольская область (384 после 353);

  • Черкасская область (344 после 329);

  • Запорожская область  (304 после 281);

  • Ивано-Франковская область (294 после 275);

  • Херсонская область (288 после 255).

В каких областях чаще всего умирают от COVID-19

Напомним, что министр Кабинета министров заявил, что правительство решило отложить локдаун на начало следующего года.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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