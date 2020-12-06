Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Под Днепром женщина, дожидаясь приезда медиков, родила прямо на полу: ребенок мертв
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Журналист объяснил, почему Зеленский не устраивает Путина
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Пол гонорара за весь сезон: Влад Яма раскрыл правду о штрафах на "Танцях з зірками"
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)

Появление фаната «русского мира» в украинском учебнике возмутило родителей

Появление фаната «русского мира» в украинском учебнике возмутило родителей
13:25 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известный богатырь-стронгмен Дмитрий Халаджи, который переехал на постоянное жительство на подконтрольную "ДНР" территорию Донецкой области и считающий власть Украины "марионеточной", засветился в учебнике для 3-го класса "Я изучаю мир".

Об этом написала Зоя Марковская в Фейсбук.

"Заходим по QR-коду на официальный сайт, читаем, смотрим трейлер, саундтрек, нормальный детский фильм 2013 года. Начинаем отвечать на вопросы. Вопрос 3. Так кто же сыграл Ивана Силу? И тут уже я, как взрослый отвечаю сразу на 3 и 4. Меня удивила сама подача материала и вопросы. Потому что И. Силу сыграл Д. Халаджи", - пишет Зоя Марковская.

С началом военной агрессии Дмитрий Халаджи закончил карьеру в спорте и кино, переехал в ОРДЛО, вступил в ряды боевиков, затем их оставил и с 2016 года гастролирует по России с цирками. Числится на сайте "Миротворец".

"У меня вопрос, к авторам учебника: вы занимаетесь пропагандой бывшего боевика-спортсмена Д. Халаджи, или это бездумное наполнение учебника на скорую руку без проверок актуальной информации?", - возмущенно отметила мама школьника.

В учебнике по химии пишут, что сода лечит рак: сеть негодует

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент со школьными учебниками.

Так, в учебнике украинского языка для 5 класса перепутали открытие Олимпийских игр в Рио-2016 с Европейскими играми в Баку-2015.

А, Тараса Шевченко в украинском учебнике поставили в один ряд с Монатиком и Надей Дорофеевой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Учебники, ДНР, ОРДЛО, Дмитрий Халаджи, Я изучаю мир.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
02 В центре Днепра устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной (видео)
03 Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
04 Дан Балан поделился, как он пережил карантин и продолжает ли отношения с Кароль (видео)
05 Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию (видео)
В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию (видео)
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
Зимние каникулы в Украине: сколько будут отдыхать школьники в случае введения локдауна
&quot;Папа супер&quot;: Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
"Папа супер": Джамала выложила семейный снимок и умилила своих фанов (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь