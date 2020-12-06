Появление фаната «русского мира» в украинском учебнике возмутило родителей

Известный богатырь-стронгмен Дмитрий Халаджи, который переехал на постоянное жительство на подконтрольную "ДНР" территорию Донецкой области и считающий власть Украины "марионеточной", засветился в учебнике для 3-го класса "Я изучаю мир".

Об этом написала Зоя Марковская в Фейсбук.

"Заходим по QR-коду на официальный сайт, читаем, смотрим трейлер, саундтрек, нормальный детский фильм 2013 года. Начинаем отвечать на вопросы. Вопрос 3. Так кто же сыграл Ивана Силу? И тут уже я, как взрослый отвечаю сразу на 3 и 4. Меня удивила сама подача материала и вопросы. Потому что И. Силу сыграл Д. Халаджи", - пишет Зоя Марковская.

С началом военной агрессии Дмитрий Халаджи закончил карьеру в спорте и кино, переехал в ОРДЛО, вступил в ряды боевиков, затем их оставил и с 2016 года гастролирует по России с цирками. Числится на сайте "Миротворец".

"У меня вопрос, к авторам учебника: вы занимаетесь пропагандой бывшего боевика-спортсмена Д. Халаджи, или это бездумное наполнение учебника на скорую руку без проверок актуальной информации?", - возмущенно отметила мама школьника.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент со школьными учебниками.

Так, в учебнике украинского языка для 5 класса перепутали открытие Олимпийских игр в Рио-2016 с Европейскими играми в Баку-2015.

А, Тараса Шевченко в украинском учебнике поставили в один ряд с Монатиком и Надей Дорофеевой.