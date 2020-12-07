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Нас решили принести в жертву: ресторатор Борисов рассказал об отношении к карантину и локдауну

Нас решили принести в жертву: ресторатор Борисов рассказал об отношении к карантину и локдауну
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: 24 канал

Владельцы ресторанов в недоумении от планов правительства по введению карантинных ограничений в Украине. 

Своим видением ситуации поделился владелец "Сім'я ресторанів Діми Борисова" Дмитрий Борисов в Фейсбук. 

Он вспомнил, как власти страны вводили карантин выходного дня, который для многих предпринимателей обернулся убытками, а для некоторых и вовсе банкротством. 

Борисов отмечает, что теперь в планах правительства ввести локдаун, который будет действовать для всех, кроме "церквей, супермаркетов, курортов, метро и маршруток". 

"Все время возникает ощущение, что нашу индустрию гостеприимства и развлечений решили принести в жертву. Или проще: просто не берут в расчет, не считают, сколько она дает налогов и создает рабочих мест. Будто миллион человек – это статистическая погрешность", - написал он. 

Напомним, ранее сообщалось, что около 30% случаев инфицирования коронавирусом в Украине происходит в общественном транспорте. 

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что локдаун не будут вводить в декабре.

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Все по теме:

Карантин, Дмитрий Борисов, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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