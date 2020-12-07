Нас решили принести в жертву: ресторатор Борисов рассказал об отношении к карантину и локдауну

Владельцы ресторанов в недоумении от планов правительства по введению карантинных ограничений в Украине.

Своим видением ситуации поделился владелец "Сім'я ресторанів Діми Борисова" Дмитрий Борисов в Фейсбук.

Он вспомнил, как власти страны вводили карантин выходного дня, который для многих предпринимателей обернулся убытками, а для некоторых и вовсе банкротством.

Борисов отмечает, что теперь в планах правительства ввести локдаун, который будет действовать для всех, кроме "церквей, супермаркетов, курортов, метро и маршруток".

"Все время возникает ощущение, что нашу индустрию гостеприимства и развлечений решили принести в жертву. Или проще: просто не берут в расчет, не считают, сколько она дает налогов и создает рабочих мест. Будто миллион человек – это статистическая погрешность", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что около 30% случаев инфицирования коронавирусом в Украине происходит в общественном транспорте.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что локдаун не будут вводить в декабре.