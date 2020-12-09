Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия

В Украине с 8 по 24 января власти вводят локдаун. При этом, запрещать работу парикмахерских и салонов красоты не будут, но с определенными условиями.

Об этом сообщил на заседании Кабина министров Украины министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, есть два главных условия для такого бизнеса:

работать с клиентами исключительно по предварительной записи;

не позволять клиентам ожидать своей очереди внутри помещения.

В то же время, спортзалы, фитнес-залы и бассейны работать не будут. Поэтому заниматься спортом можно будет только на улице.

При том, что общественный транспорт останавливать не будут.

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