Салонам красоты разрешили работать во время локдауна: названы условия

В Украине с 8 по 24 января власти вводят локдаун. При этом, запрещать работу парикмахерских и салонов красоты не будут, но с определенными условиями.
Об этом сообщил на заседании Кабина министров Украины министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, есть два главных условия для такого бизнеса:
работать с клиентами исключительно по предварительной записи;
не позволять клиентам ожидать своей очереди внутри помещения.
В то же время, спортзалы, фитнес-залы и бассейны работать не будут. Поэтому заниматься спортом можно будет только на улице.
При том, что общественный транспорт останавливать не будут.
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