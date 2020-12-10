Знамение Богородицы: что принято просить в этот день

10 декабря отмечается День иконы Божией Матери "Знамение". Считается, что икона помогает обрести умиротворение и получить поддержку небес.

На иконе «Знамение» изображена Пресвятая Богородица, которая молится, а на ее груди, на фоне круглого щита изображен Божественный Младенец — Спас-Эммануил. Это икона Богоматери относится к числу самых первых ее иконописных образов.

Икона Божией Матери «Знамение» помогает получить исцеление, спокойствие и умиротворение. Молитва перед иконой способствует разрешению конфликтных ситуаций, и защищает от недоброжелателей, преступников и завистников.

Икона «Знамение» помогает сконцентрироваться и сосредоточиться на внутренних силах. При молитве главное не вычитать слова, а почувствовать их душой.

В народе верили, что в этот день на восходе солнца нужно встать лицом к северному ветру, тогда все беды и печали с ним пройдут.

Что нельзя делать 10 декабря на Знамение:

В этот день лучше отказаться от шитья и вязания.

10 декабря не стоит впускать в свой дом старых, немощных и бедных.

В этот день лучше вести себя спокойно и не выполнять тяжелую физическую работу.

Рыбалка 10 декабря будет крайне неудачной.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление на 10 декабря – прогноз погоды.