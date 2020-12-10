"Срежут на металл. Мы в безопасности": сеть повеселило фото "таинственного" монолита в Киеве

На горе в Киеве обнаружили постамент, внешне якобы напоминающий трехметровый обелиск, установленный на вершине горы Пайн в калифорнийском городе Атаскадеро.

О нем написал на своей странице в Facebook политолог Юрий Романенко.

"Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся на Замковой горе в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск. Еще говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров", - написал он, показав фото "монумента".

В комментариях к посту пользователи не стали сдерживать улыбок.

"В Киеве, он хотя бы без заклепок и болтов, нормально выглядит", "Наши пришельцы на металл поскупились. Явно полое", "Срежут на металл. Мы в безопасности", "Если таможня не отреагирует - они в доле)", - пишут в сети.

При этом некоторые не смогли не вспомнить недавний инцидент с новогодней елкой в Дубно, которую для установки на центральной площади срубили на кладбище.

"Надо было прямо на кладбище нарядить и проводить там гуляния. Так было бы еще экономнее", "За елкой придут, когда наступит полная луна", - добавляют в комментариях.

Отметим, что первый обелиск, похожий на монументы, обнаруженные на горе в Киеве, и в Калифорнии, нашли в глубине пустыни Ред-Рок в штате Юта. Американские СМИ сравнивали его с инопланетным обелиском из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года". Вскоре объект загадочным образом исчез. Примерно в то же время недалеко от румынского города Пьятра-Нямц обнаружили похожий обелиск, но вскоре он тоже пропал.

Обелиск в Калифорнии