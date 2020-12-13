Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея

13 декабря отмечается народный праздник Андреев день, или Андрей Первозванный, поэтому и День ангела Андрея припадает на это воскресение.

Андрей всегда является душой компании, всегда весел, бодр. Его шуткам нет предела, он с легкостью рассмешит и поднимет настроение. Андреям часто везет по жизни, удача плывет им прямо в руки, поэтому они всегда добиваются немалых успехов. Еще больше характеристик об обладателях имени Андрей читайте здесь.

"Телеграф" собрал для вас самые яркие поздравительные картинки и открытки на русском и украинском языках.

Не забудьте поздравить своих знакомых с именинами!

Какой будет погода в воскресенье, 13 декабре, - узнайте в материалах "Телеграфа".