Менее 6,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так на утро 14 декабря в стране зафиксировали 6451 новый случай COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Маским Степанов.

Стоит отметить, что в сравнении с данными за 13 декабря (9176 случаев) видно значительно снижение количества заражений коронавирусом за сутки.

За прошлые сутки:

госпитализировано - 1895 человек;

летальних случаев - 93;

выздоровели - 5154 человека;

проведено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20493, методом ИФА - 5089).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 900 666 человек;

выздоровели- 506 718 человек;

летальних случаев - 15 247;

проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

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