Менее 6,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так на утро 14 декабря в стране зафиксировали 6451 новый случай COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Маским Степанов.
Стоит отметить, что в сравнении с данными за 13 декабря (9176 случаев) видно значительно снижение количества заражений коронавирусом за сутки.
За прошлые сутки:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
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