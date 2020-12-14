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Менее 6,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

Менее 6,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
08:19 Сегодня Телеграф

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Так на утро 14 декабря в стране зафиксировали 6451 новый случай COVID-19. В частности, заболели 355 детей и 215 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Маским Степанов.

Стоит отметить, что в сравнении с данными за 13 декабря (9176 случаев) видно значительно снижение количества заражений коронавирусом за сутки.

За прошлые сутки:

  • госпитализировано - 1895 человек;
  • летальних случаев - 93;
  • выздоровели - 5154 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 25 582 (в том числе методом ПЦР - 20493, методом ИФА - 5089).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 900 666 человек;
  • выздоровели- 506 718 человек;
  • летальних случаев - 15 247;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 052 686.

За последние 24 часа наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему люди до 30 в зоне риска COVID-19? - врач дала ответ.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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