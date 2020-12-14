Степанов объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине

Ситуация с распространением COVID-19 в Украине стабилизировалось. Прирост числа людей, проходящих лечение от коронавируса в больницах, не увеличивается.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается", - говорит он.

При этом министр отмечает, что таких результатов удалось достичь благодаря введенным карантинным ограничениям, а именно карантину выходного дня.

"Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - подчеркнул Степанов.

Напомним, что "слуга народа" Юрий Камельчук сделал громкое заявление касательно COVID-19. По его словам, коронавирус - это выдуманная болезнь. Вакцины от нее не вызывают доверия.