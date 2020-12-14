Камельчуку досталось от однопартийца за слова про "выдуманный" COVID-19

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин ответил на слова своего однопартийца Юрия Камельчука о том, что COVID-19 "вымышленная болезнь".

Об этом он написал в Фейсбук.

"Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, так как Юрий - вымышленный депутат, его на самом деле не существует", - написал Гурин.

Как сообщалось ранее, в эфире телеканала НАШ Юрий Камельчук заявил, что не доверяет вакцинам от "выдуманной болезни COVID-19".

Как сообщалось ранее, в Украине с начала пандемии зафиксировали более 900 тысяч случаев коронавируса. За сутки обнаружили около 6,5 тысяч новых инфицированных.

Впрочем, в сети заподозрили, что столь резкое снижение числа новых случаев коронавируса вызвано тем, что людей попросту не тестируют.