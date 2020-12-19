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Супрун развеяла популярный миф про лечение простуды и гриппа

Супрун развеяла популярный миф про лечение простуды и гриппа
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая ранее рассказала, как правильно мыть руки, развеяла очередной миф о том, что якобы, если как следует пропотеть, то  болезнь отступит быстрее.

Почему это не так, она написала на своей странице в Facebook.

"Поможет ли опция "пропотеть" скорее выздороветь? Нет. Напротив, одна из важных вещей, когда человек болеет, - избегать обезвоживания. Именно поэтому практически во всех установках по лечению простуды и гриппа является железная рекомендация - пить много жидкости и избегать алкоголя и кофе, которые способствуют обезвоживанию", - написала она.

По словам министра, напротив опция "пропотеть" дает совершенно противоположный эффект.

"Единственное, чем это может помочь, так это почувствовать временное облегчение, от того, что тело охлаждается. И все", - добавила Супрун, отметив, что к тому же научных доказательств, что искусственный подъем температуры, а соответственно, и потоотделение мешают вирусам размножаться, не существует.

Как сообщал "Телеграф", ранее Супрун заявляла, что неполноценное питание убивает больше курения.

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Советы, Ульяна Супрун.

Автор:

Телеграф
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