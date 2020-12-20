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Как в Украине отмечали День милиции и как поздравить правоохранителей на праздник

Как в Украине отмечали День милиции и как поздравить правоохранителей на праздник
08:17 Сегодня Телеграф

В декабре 1990 года Верховный совет Украинской ССР принял закон "О милиции", который вступил в силу 1 января 1991 г. С этого момента украинские правозащитники отмечали свой профессиональный праздник, который приходился на 20 декабря.

Официально этот праздник был установлен 17 ноября 1992 года по Указу Президента Украины №567/92.

Отметим, что в России такой же аналогичный праздник, День сотрудника органов внутренних дел, отмечается ежегодно 10 ноября.

Уже после Революции Достоинства в 2014 году в украинском обществе возникла потребность изменить правоохранительную систему. Поэтому по опыту Грузии появилась необходимость создать Национальную полицию вместо милиции. Сначала День Национальной полиции отмечался 4 августа, но в 2018 году президент Украины Петро Порошенко перенес праздник на 4 июля.

Какой праздник 20 декабря: народные приметы и запреты

Такие перемены произошли не так давно и многие как отставные, так и действующие правоохранители в Украине привыкли отмечать устаревший праздник Дня милиции.

Несмотря на то, что День полиции празднуют летом, вы можете поздравить знакомых стражей порядка не только один раз в году, - смотрите яркие стихи, открытки и картинки на украинском для поздравления.

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Поздравление, Праздники, Открытки, МВС.

Автор:

Телеграф
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