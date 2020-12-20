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"Еще несколько месяцев жертв": в ВОЗ дали совет, как можно встретить Новый год в компании

"Еще несколько месяцев жертв": в ВОЗ дали совет, как можно встретить Новый год в компании
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Распространение коронавируса в мире не собирается останавливаться и на новогодние праздники.

Как сообщает издание Daily Mail, глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призывает людей оставаться дома на Рождество и Новый год и избегать встреч с семьей, потому что "не стоит рисковать" заразиться Covid-19.

При этом Клюге заверил, что у Европы есть "еще несколько месяцев жертв", а ее жителям нужно "теперь поступать так, чтобы мы все могли гордиться этим".

ВОЗ дала советы, как провести зимние каникулы и не заразиться COVID-19

Ранее на этой неделе агентство ООН призывало семьи носить маски для лица и соблюдать социальную дистанцию на праздничных торжествах, чтобы остановить распространение вируса.

"По возможности, собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии. На открытом воздухе ключевым моментом является ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции для снижения риска заражения", - сказали в ВОЗ.

Напомним, что по состоянию на утро 20 декабря в Украине зафиксировали более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В то же время российская телеведущая Виктория Боня гневно обратилась к представителям ВОЗ и обвинила Била Гейстса в "преступлении против человечества".

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Все по теме:

ВОЗ, Рождество, Новый год, Коронавирус, Covid-19, Ханс Клюге.

Автор:

Телеграф
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