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В Украине снова заметили негативные тенденции заболеваемости COVID-19

В Украине снова заметили негативные тенденции заболеваемости COVID-19
08:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

По статистике Минздрава, в Украине с каждым днем все меньше и меньше новых случаев коронавируса COVID-19. Утром воскресенья, 20 декабря, в Украине зафиксировали 8,3 тысячи заболевших.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

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"8 325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников", - говорится в сообщении.

Кроме того, 20 декабря:

  • госпитализированы - 3 037 человек;

  • летальных случаев - 116;

  • выздоровели - 6 626 человек.

Эта цифры говорят нам о том, что снижение заболеваемости действительно есть и оно значительное.

Отметим, что в прошлое воскресенье, 13 декабря, было подтверждено 9 173 новых случаев заболевания. Число смертей было на 40 человек больше - 156. При этом, выше было и число выздоровевших - 7 563 преодолели COVID-19.

Напомним, что в последние два дня в Украине выздоровевших от коронавируса было больше, чем заболевших.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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